Индзаги: «Интер» - фаворит на Скудетто, но впереди ещё длинный путь с множеством подводных камней

«Интер» на мажорной ноте завершил 2021 год – миланцы укрепились на первой строчке в Серии А после минимальной победы над «Торино», а в последних шести матчах первенства и вовсе сохраняли свои ворота сухими. Наставник Симоне Индзаги считает, что подобная форма команды действительно позволяет называть себя главными претендентами на чемпионство.

«Интер» - фаворит на Скудетто, но впереди ещё длинный путь с множеством подводных камней. Хотя, в июле на нас никто не ставил. Я очень благодарен, что в меня верило руководство клуба. Пусть только сейчас нас начали хвалить, но я был уверен в успехе еще с самого начала», - приводит слова итальянского специалиста SportMediaset.