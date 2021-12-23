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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги: «Интер» - фаворит на Скудетто, но впереди ещё длинный путь с множеством подводных камней

23 Декабря 2021 • 00:41 Комментировать (1)
Интер Милан
1:0
Торино
окончен

«Интер» на мажорной ноте завершил 2021 год – миланцы укрепились на первой строчке в Серии А после минимальной победы над «Торино», а в последних шести матчах первенства и вовсе сохраняли свои ворота сухими.  Наставник Симоне Индзаги считает, что подобная форма команды действительно позволяет называть себя главными претендентами на чемпионство.

«Интер» - фаворит на Скудетто, но впереди ещё длинный путь с множеством подводных камней. Хотя, в июле на нас никто не ставил. Я очень благодарен, что в меня верило руководство клуба. Пусть только сейчас нас начали хвалить, но я был уверен в успехе еще с самого начала», - приводит слова итальянского специалиста SportMediaset.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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Комментарии (1)
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Tavadi
23 Декабря 2021 в 01:12
сколько раз мы такое слышали, да пусть исполнятся предначертания
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окончен Сассуоло 0:3 Болонья
окончен Рома 1:1 Сампдория
окончен Верона 1:1 Фиорентина
окончен Интер Милан 1:0 Торино
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