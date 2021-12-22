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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович требует у топ-клубов зарплату в один миллион евро в месяц слухи

22 Декабря 2021 • 21:31 Комментировать (1)
Верона
1:1
Фиорентина
окончен

По всей видимости, следующим летом болельщикам придется наблюдать за серьезной борьбой между топ-клубами за нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. Согласно различным слухам, на серба претендуют около десяти европейских команд.

Однако сам футболист уже определился со своими требования, которые могут отпугнуть нескольких потенциальных покупателей. Авторитетный британский источник The Times уверяет, что Влахович хочет зарабатывать на новом месте около одного миллиона евро в месяц до уплаты налогов.

Таким образом, его годовой оклад может превысить сумму в 10 миллионов «чистыми». Напомним, что фаворитами в гонке за форварда считаются «Ювентус», «Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия», которая наверняка расстанется с Эрлингом Холанном.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Душан Влахович
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ЮвиК
22 Декабря 2021 в 22:34
Пусть едет в Англию, свои 7 за сезон будет забивать и зарплата будет какую захочет.
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