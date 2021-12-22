Фанаты «Сампдории» решили напомнить о себе бывшему президенту клуба Эдордо Гарроне. В среду утром болельщики принесли к дому Гарроне кучу навоза и высыпали около ворот. Соответствующее фото показала La Gazzetta dello Sport.

Поклонники «Сампдории» очень злятся на Гарроне, считая, что он не должен был продавать клуб Массимо Ферреро. Последний недавно был арестован из-за финансовых махинаций, не связанных с клубом. Фанаты «Сампдории» не раз вывешивали плакаты, обвиняя Гарроне в причастности к проблемам клуба.

На текущий момент «Сампдория» занимает 15 место в турнирной таблице итальянской Серии А.