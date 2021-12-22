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Чемпионат Италии. Серия А

​«Специя» уволит Мотту позже, чтобы не платить 400 тысяч евро

22 Декабря 2021 • 17:33 Комментировать

«Специя» могла бы уже уволить Тьяго Мотту с должности главного тренера, если бы не пункт в его контракте. Как сообщает Calciomercato, в трудовом соглашении специалиста написано, что в случае его отставки до января 2022 года клуб платит ему 400 тысяч евро компенсации. «Специя» намерена сохранить эти деньги в бюджете, поэтому уволит Мотту позже. По данным источника, это случится во время небольшой рождественской паузы. То есть игре против «Наполи», которая пройдёт в среду, станет для Мотты последней у руля команды.

Не пропустите трансляцию матча «Наполи» - «Специя» в текстовом формате.

«Специя» на текущий момент располагается прямо над зоной вылета Серии А.

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Тьяго Мотта Специя
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