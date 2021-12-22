Нападающий «Милана» Рафаэл Леау является довольно востребованным, если судить по появляющимся в СМИ слухам. Как сообщает Calciomercato, «россонери» отклонили уже два предложения по 22-летнему Леау. Одно предложение поступало из Англии, а второе – из Германии. Имена клубов, которые проявляли интерес к португальцу, не раскрываются.

«Милан» не собирается продавать Рафаэла Леау в обозримом будущем. Вместо этого клуб надеется сохранить португальца надолго. «Россонери» планируют продление контракта с повышением зарплаты для игрока.

Рафаэл Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. За это время португалец провёл 92 матча и забил 18 голов.