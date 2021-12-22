​Глава итальянской федерации поругался с президентом «Лацио»

Во время вторничного собрания совета Федерации футбола Италии глава федерации Габриэле Гравина поругался с президентом «Лацио» Клаудио Лотито. Об этом сообщает Il Corriere dello Sport. По данным источника, успокоить Гравину и Лотито пришлось президенту Серии С Франческо Гирелли.

Отмечается, что причиной конфликта стало не будущее «Салернитаны», которую могут исключить из Серии А, если до конца года клуб не найдёт нового владельца. Клаудио Лотито, как известно, перед стартом сезона передал клуб слепому трасту, и «Салернитана» получила отсрочку в вопросе поиска владельцев до конца года.