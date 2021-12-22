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Чемпионат Италии. Серия А

Канчельскис: «Возвращение в РПЛ будет большой ошибкой Миранчука»

22 Декабря 2021 • 11:22 Комментировать

Экс-футболист «МЮ» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о ситуации полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Мне кажется, он не готов к такому футболу. Но возвращение в Россию будет для него большой ошибкой. Надо цепляться в Европе», - передает слова эксперта Vseprosport.ru.

Алексей присоединился к клубу из Бергамо в сентябре прошлого года. Он подписал с «Аталантой» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии россиянин поучаствовал в десяти поединках, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис Алексей Миранчук
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