Не «Ювентусом» единым: «Интер» подозревают в финансовых махинациях

В текущем сезоне итальянская Финансовая гвардия активно взялась за дело, начав анализировать поведение клубов Серии А на рынке. Вслед за «Ювентусом», подозрения органов пали и на «Интер», который теперь также обвиняется в финансовых махинациях.

По информации издания Corriere della Sera, миланцев подозревают в предоставлении ложных данных касательно трансферов. То есть, клуб указывал несоответствующие суммы в своих отчетностях, чтобы не наткнуться на штрафы за нарушения правил финансового фэйр-плей.

Однако сам «Интер» опровергает какие-либо нечестные ходы, сообщив о соблюдении всех самых строгих принципов бухгалтерского учета.