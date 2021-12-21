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Чемпионат Италии. Серия А

Не «Ювентусом» единым: «Интер» подозревают в финансовых махинациях

21 Декабря 2021 • 20:59 Комментировать (2)
Интер Милан
...
Торино
Через 20 ч. 38 мин.

В текущем сезоне итальянская Финансовая гвардия активно взялась за дело, начав анализировать поведение клубов Серии А на рынке. Вслед за «Ювентусом», подозрения органов пали и на «Интер», который теперь также обвиняется в финансовых махинациях.

По информации издания Corriere della Sera, миланцев подозревают в предоставлении ложных данных касательно трансферов. То есть, клуб указывал несоответствующие суммы в своих отчетностях, чтобы не наткнуться на штрафы за нарушения правил финансового фэйр-плей.

Однако сам «Интер» опровергает какие-либо нечестные ходы, сообщив о соблюдении всех самых строгих принципов бухгалтерского учета.

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Интер Милан
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ИНТЕР МИЛАН ТОРИНО
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Tavadi
21 Декабря 2021 в 22:06
По словам эксперта по уголовному праву в сфере экономики и консультанта миланской прокуратуры Джан Гаетано Беллавиа, ситуация по Интеру - « Я бы назвал её как минимум очень тяжелой. У него много долгов, я думаю, около 900 миллионов, против 300 миллионов в кредит. Так что у них большой дисбаланс » via Rai 3
id152079006
21 Декабря 2021 в 21:50
Inter - merda!!!
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