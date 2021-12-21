​Индзаги: «Зимнему чемпиону не дают медали»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги доволен тем, что его команда завершит первую часть сезона на вершине турнирной таблицы Серии А.

«Я доволен так называемым зимним чемпионством, но мы знаем, что за него не дают медали. Мы счастливы, но наше лидерство должно мотивировать нас делать ещё больше.

Ребята сосредоточены, у нас всё хорошо. Но впереди долгий путь. Вы видели, как изменилась турнирная таблица Серии А по ходу уже прошедших восемнадцати туров», - сказал Индзаги клубному телевидению.

В среду, 22 ноября, «Интер» примет «Торино». На текущий момент команда Симоне Индзаги в турнирной таблице Серии А опережает второй «Наполи» на четыре очка.