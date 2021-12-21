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Чемпионат Италии. Серия А

​Ибрагимович пропустит последний матч «Милана» в году

21 Декабря 2021 • 17:37 Комментировать
Эмполи
...
Милан
22.12 22:45

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит последний матч команды в 2021 году – в среду вечером «россонери» сыграют против «Эмполи» на поле соперника. О том, что шведский форвард не сыграет, рассказал главный тренер команды Стефано Пиоли на предматчевой пресс-конференции. 35-летний форвард имеет проблемы с коленом.

Всего в сезоне 2021/2022 Златан Ибрагимович провёл 15 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 2 голевых паса.

Матч между «Эмполи» и «Миланом» стартует 22 декабря в 22:45 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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ЭМПОЛИ МИЛАН
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