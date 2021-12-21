​ У Инсинье выявлен коронавирус

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье узнал результат ПЦР-теста на коронавирус. Он оказался положительным, о чём сообщает пресс-служба клуба.

Ранее неаполитанцы объявили, что во вторник Лоренцо Инсинье не тренировался с командой из-за симптомов гриппа.

В настоящий момент Лоренцо Инсинье находится на самоизоляции у себя дома. Форвард не поможет «Наполи» в последней игре 2021 года против «Специи», которая состоится в среду, 22 декабря.

Остальные футболисты «Наполи» тоже прошли тестирование на коронавирус. Результаты этих тестов будут известны во второй половине поля. В Неаполе надеются, что других заражённых в команде не окажется.