​Инсинье пропустил тренировку из-за симптомов гриппа – у игрока может быть COVID-19

Пресс-служба «Наполи» сообщила о том, что нападающий команды Лоренцо Инсинье пропустил вторничную тренировку. Капитан неаполитанской команды не смог заниматься из-за симптомов гриппа.

Отмечается, что тест на коронавирус Инсинье оказался безрезультатным. После этого футболист сдал тест ПЦР и теперь ожидает его результаты.

На прошлой неделе агент Лоренцо Инсинье анонсировал его уход из «Наполи». Как известно, действующий контракт 30-летнего форварда рассчитан до конца сезона.

В сезона 2021/2022 Лоренцо Инсинье забил 5 голов и отдал 6 голевых передач в 18 матчах за «Наполи».