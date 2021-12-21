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Чемпионат Италии. Серия А

​Дзанетти ответил на вопрос, мог ли Месси оказаться в «Интере»

21 Декабря 2021 • 15:43 Комментировать

Минувшим летом Лионель Месси перебрался в «ПСЖ» после долгих лет выступлений за «Барселону». Звёздного аргентинца до объявления о трансфере слухи отправляли в разные клубы, в частности в «Интер». Вице-президент миланского клуба Хавьер Дзанетти ответил на вопрос, мог ли Месси оказаться в рядах «нерадзурри».

«Никто не ожидал, что Лионель Месси может уйти из «Барселоны». Мы были в разгаре пандемии и не могли себе позволить такие огромные инвестиции. Если бы мы подписали Месси, это поставило бы под угрозу будущее клуба», - рассказал Дзанетти в интервью Libero.

Напомним, что Лионель Месси подписал с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лионель Месси Хавьер Дзанетти
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