​Дзанетти ответил на вопрос, мог ли Месси оказаться в «Интере»

Минувшим летом Лионель Месси перебрался в «ПСЖ» после долгих лет выступлений за «Барселону». Звёздного аргентинца до объявления о трансфере слухи отправляли в разные клубы, в частности в «Интер». Вице-президент миланского клуба Хавьер Дзанетти ответил на вопрос, мог ли Месси оказаться в рядах «нерадзурри».

«Никто не ожидал, что Лионель Месси может уйти из «Барселоны». Мы были в разгаре пандемии и не могли себе позволить такие огромные инвестиции. Если бы мы подписали Месси, это поставило бы под угрозу будущее клуба», - рассказал Дзанетти в интервью Libero.

Напомним, что Лионель Месси подписал с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1».