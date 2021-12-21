​Червиченко: «Кокорин может только побыть цирковой обезьяной, ему надо перестать позориться»

Андрей ​Червиченко, который в своё время был президентом «Спартака», резко высказался по поводу Александра Кокорина.

Отметим, что Александр Кокорин за одиннадцать месяцев в «Фиорентине» провёл только 9 матчей и ни разу не забил. При этом после трансфера россиянин говорил о намерении помочь «фиалкам» бороться за трофеи.

«Кокорин способен только повеселить кого-то, побыть цирковой обезьяной», - резко высказался ​Червиченко для sport24. «Ему надо перестать позориться и закончить уже с футболом».

По мнению ​Червиченко, Александр Кокорин почти всю карьеру находится на её закате.

«Он же и не начинал играть по сути. За него играли пиар-менеджеры, руководители клубов», - сказал ​Червиченко. Он назвал Александра Кокорина самым бесполезным игроком в мире, которого интересуют только деньги.