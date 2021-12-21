​Де Врей высказался о Конте и Индзаги

Защитник «Интера» Стефан де Врей высказался об Антонио Конте, под руководством которого «нерадзурри» в прошлом сезоне стали чемпионами Италии, а также о нынешнем рулевом команды Симоне Индзаги.

«Симоне Индзаги и Антонио Конте – два статусных тренера, потому что они победители. Я уже работал с Индзаги в «Лацио» и знаю его. Кто касается Конте, то у него отличная карьера, потому что он всегда побеждает.

Мы выиграли титул под руководством Антонио Конте, и теперь Симоне Индзаги работает на прочном фундаменте. Для него это важный сезон», - рассказал де Врей DAZN.

На текущий момент «Интер» является лидером Серии А.