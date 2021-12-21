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Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» и «Милан» готовятся объявить о проекте нового стадиона фото

21 Декабря 2021 • 13:50 Комментировать (1)

«Интер» и «Милан» в последние дни провели несколько встреч с городским советом. В ближайшие сутки клубы объявят о проекте своего нового стадиона, о чём на своих страницах рассказывает La Gazzetta dello Sport.

В качестве дизайнеров проекта миланские клубы выбрали фирму Populous, которая разрабатывала домашний стадион английского «Тоттенхэма».

Новый стадион «Милана» и «Интера» будет построен в районе «Сан-Сиро». Старый стадион будет частично снесён после церемонии открытия Олимпийских игр в 2026 году.

Планируется, что новая арена «Милана» и « Интера» распахнёт свои двери в 2027 году.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
id152079006
21 Декабря 2021 в 14:04
Руки прочь от Сан-Сиро!!!
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