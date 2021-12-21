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Защитник «Аталанты» - о Малиновском: «Как футболист он ***»

21 Декабря 2021 • 13:06 Комментировать

Голландский защитник «Аталанты» Ханс Хатебур поделился мнением об украинском полузащитнике команды Руслане Малиновском.

«Как футболист он *** [кал]. Шучу! Руслан – важный игрок для «Аталанты», у него фантастическая левая нога. Малиновский способен забить шедевральный гол, когда этого никто не ждет. Сильный и мощный футболист», - поведал голландец на ютуб-канале Pressing.

28-летний украинец забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в 16 матчах текущего сезона Серии А. Его контракт с бергамасками рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость Малиновского – 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Руслан Малиновский Ханс Хатебур
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