Иммобиле заразился коронавирусом

Лидер атакующей линии римского «Лацио» Чиро Иммобиле все же заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают журналисты Il Messaggero.

Ранее сообщалось, что тест футболиста дал отрицательный результат, однако повторная проверка засвидетельствовала болезнь у игрока. В связи с этим Иммобиле будет переведен в карантин и пропустит предстоящий поединок против «Венеции» в Серии А. Матч запланирован на 22 декабря.

В текущем розыгрыше итальянского чемпионата 31-летний нападающий поучаствовал в 15 поединках. Чиро забил 13 голов и занимает второе место в гонке бомбардиров Серии А.