Анчелотти хочет усилить «Реал» защитником «Интера»

Фланговый защитник Дензел Дюмфрис, правами на которого владеет миланский «Интер», имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Об этом рапортует портал Goal.com.

Оформить переход 25-летнего голландского футболиста хочет мадридский «Реал». Главный тренер «королевского» клуба Карло Анчелотти лично заинтересован в приобретении Дензела. По его мнению, Дюмфрис станет отличным дополнением в оборонительную линию.

Голландец пополнил ряды «нерадзурри» минувшим летом. Он подписал контракт до середины 2025 года. Его стоимость оценивается в 16 миллионов евро.