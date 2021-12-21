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Чемпионат Италии. Серия А

Анчелотти хочет усилить «Реал» защитником «Интера»

21 Декабря 2021 • 11:34 Комментировать

Фланговый защитник Дензел Дюмфрис, правами на которого владеет миланский «Интер», имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Об этом рапортует портал Goal.com.

Оформить переход 25-летнего голландского футболиста хочет мадридский «Реал». Главный тренер «королевского» клуба Карло Анчелотти лично заинтересован в приобретении Дензела. По его мнению, Дюмфрис станет отличным дополнением в оборонительную линию.

Голландец пополнил ряды «нерадзурри» минувшим летом. Он подписал контракт до середины 2025 года. Его стоимость оценивается в 16 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Дензел Дюмфрис
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