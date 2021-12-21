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Чемпионат Италии. Серия А

«Лилль» и «Фиорентина» согласовали переход Иконе

21 Декабря 2021 • 00:07 Комментировать
Верона
...
Фиорентина
22.12 20:30

Судя по всему, правый полузащитник «Лилля» Жонатан Иконе станет игроком «Фиорентины» уже во вторник. По данным инсайдера Фабрицио Романо, клубы согласовали все детали сделки, завершив продвинутую стадию переговоров, которые начались 1 декабря. Предполагается, что осталось только зафиксировать соглашение на бумаге.

23-летний воспитанник «ПСЖ», который играл за «догов» с 2018 года, подпишет контракт на пять лет. Чемпионы Франции получат за футболиста 15 млн евро и 10% от будущей продажи.

В текущем сезоне Иконе забил 2 гола в 25 матчах. Говорить о том, будет ли новичок конкурентом Александру Кокорину, не приходится, по причине неубедительной игры последнего.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Фиорентина Жонатан Иконе
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ВЕРОНА ФИОРЕНТИНА
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