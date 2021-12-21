«Лилль» и «Фиорентина» согласовали переход Иконе

Судя по всему, правый полузащитник «Лилля» Жонатан Иконе станет игроком «Фиорентины» уже во вторник. По данным инсайдера Фабрицио Романо, клубы согласовали все детали сделки, завершив продвинутую стадию переговоров, которые начались 1 декабря. Предполагается, что осталось только зафиксировать соглашение на бумаге.

23-летний воспитанник «ПСЖ», который играл за «догов» с 2018 года, подпишет контракт на пять лет. Чемпионы Франции получат за футболиста 15 млн евро и 10% от будущей продажи.

В текущем сезоне Иконе забил 2 гола в 25 матчах. Говорить о том, будет ли новичок конкурентом Александру Кокорину, не приходится, по причине неубедительной игры последнего.