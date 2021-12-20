Мертенс готов покинуть «Наполи» с «улыбкой на лице»

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс надеется, что клуб активирует опцию продления контракта с ним ещё на год. 34-летний футболист играет в Неаполе с 2013 года и стал лучшим бомбардиром в истории клуба с 141 голом в 376 официальных матчах.

- Посмотрим, что будет. Я всегда говорил, что был очень счастлив на протяжении девяти лет. Я отдал все, что у меня есть, «Наполи» и получил то же самое взамен. Надеюсь, продолжить карьеру здесь, но в противном случае мы пожмем руки, и я уйду с улыбкой на лице, будучи благодарным за все, что было.

«Наполи» же хочет сохранить Мертенса, но не на прежних финансовых условиях.