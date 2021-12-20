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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» готов отдать игрока «ПСЖ» ради аренды Икарди

20 Декабря 2021 • 23:36 Комментировать
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«Ювентус» продолжает переговоры с «ПСЖ» по переходу форварда французского гранда Мауро Икарди. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, трансфер вполне вероятен, при этом речь идет об аренде до конца года и без права выкупа контракта, хотя еще неделю назад приоритетным был вариант с возможным выкупом.

В обратном направлении на тех же условиях может последовать полузащитник Артур, который не может себя проявить в Турине, но при этом спортивный директор парижан Леонардо является поклонником его таланта.

В текущем сезоне Икарди забил четыре гола в 19 матчах, проводя на поле в среднем по тайму за игру.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Мауро Икарди Артур
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