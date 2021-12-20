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Чемпионат Италии. Серия А

Валитова заявила о разрыве отношений с Кокориным

20 Декабря 2021 • 20:38 Комментировать (1)
Верона
...
Фиорентина
22.12 20:30

Гражданская жена форварда «Фиорентины» Александра Кокорина заявила о  своём новом статусе. В «Инстаграме» Дарья Валитова заявила о том, что отношения с футболистом разорваны.

«Мы никогда не были официально женаты, поэтому разводом это сложно назвать», - написала Валитова в сториз соцсети. При этом также отмечается, что это случилось уже «достаточно давно».

Напомним, что Кокорин и Валитова встречались с 2014 года и воспитывают 4-летнего сына Марка. При переезде из «Спартака» в «Фиорентину» пара была вместе. Напомним, что в начале 2021 года Кокорин стал игроком флорентийского клуба, подписав контракт на три с половиной сезона. Но этот этап карьеры получается провальным.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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ВЕРОНА ФИОРЕНТИНА
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Комментарии (1)
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Tavadi
20 Декабря 2021 в 20:48
нашла себе итальянца
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