Валитова заявила о разрыве отношений с Кокориным

Гражданская жена форварда «Фиорентины» Александра Кокорина заявила о своём новом статусе. В «Инстаграме» Дарья Валитова заявила о том, что отношения с футболистом разорваны.

«Мы никогда не были официально женаты, поэтому разводом это сложно назвать», - написала Валитова в сториз соцсети. При этом также отмечается, что это случилось уже «достаточно давно».

Напомним, что Кокорин и Валитова встречались с 2014 года и воспитывают 4-летнего сына Марка. При переезде из «Спартака» в «Фиорентину» пара была вместе. Напомним, что в начале 2021 года Кокорин стал игроком флорентийского клуба, подписав контракт на три с половиной сезона. Но этот этап карьеры получается провальным.