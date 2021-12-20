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Чемпионат Италии. Серия А

​Роналду и Месси остаются лучшими бомбардирами «Ювентуса» и «Барселоны» в 2021 году - они ушли летом

20 Декабря 2021 • 19:12 Комментировать (1)

Летом уходящего года Криштиану Роналду и Лионель Месси сменили клубы, покинув соответственно «Ювентус» и «Барселону». Любопытно, что португалец и аргентинец остаются лучшими бомбардирами «старой синьоры» и «сине-гранатовых» в 2021 году. Интересный статистический факт, обнажающий отсутствие в Турине и Барселоне новых героев в атаке, подчёркивает Sport360.

В первой части 2021 года Криштиану Роналду забил 20 голов за «Ювентус», а Лионель Месси – 28 голов за «Барселону».

Интересно, что «Ювентус» и «Барселона» на текущий момент занимают седьмые места в турнирных таблицах Серии А и Примеры соответственно.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Криштиану Роналду Лионель Месси
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