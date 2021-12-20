​Когда «Ювентус» поймёт, сможет ли финишировать в топ-4 – Аллегри назвал дату

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выступил перед журналистами перед матчем чемпионата против «Кальяри». Специалист в очередной раз высказался по поводу перспектив своей команды в этом сезоне.

«Было нетрудно догадаться, что «Интер» является фаворитом на победу в чемпионате. Мы должны победить завтра, а затем посмотрим, чего мы можем достичь.

28 февраля мы поймём, будем ли мы участвовать в гонке за место в топ-4. В следующие два месяца нам предстоит много работы», - высказался Аллегри на пресс-конференции.

На текущий момент «Ювентус» занимает в турнирной таблице Серии А седьмое место. От четвёртой «Аталанты» «старая синьора» отстаёт на 6 очков.