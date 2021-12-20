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Чемпионат Италии. Серия А

​СМИ узнали настоящую причину отсутствия Иммобиле

20 Декабря 2021 • 17:37 Комментировать
Венеция
...
Лацио
22.12 18:30

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле пропустил пятничный матч своей команды против «Дженоа». Сообщалось, что 31-летний футболист имеет проблемы с желудком, но СМИ раскопали другую информацию. Как рассказывает Football Italia, супруга Иммобиле по имени Джессика заболела коронавирусом, поэтому футболисту пришлось изолироваться на семь дней, несмотря на свой отрицательный тест.

Отмечается, что срок изоляции Чиро Иммобиле истекает в среду, 22 декабря. Именно в этот день «Лацио» проведёт заключительный матч 2021 года против «Венеции». Выход на поле Иммобиле находится под вопросом, поскольку он пропустил ряд тренировок.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Чиро Иммобиле
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