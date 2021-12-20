​Гасперини: «Переговоры с ВАР охраняют, как государственную тайну»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини призывает судей стать более открытыми. Специалист считает, что переговоры между главными рефери и ВАР должны быть доступны для представителей клубов.

«Эти аудиофайлы охраняют, как государственную тайну, но нам должны разрешить их прослушивать. Иначе мы можем думать, что что-то работает неправильно», - сказал Гасперини Sky Sport Italia.

Напомним, что на выходных «Аталанта» проиграла «Роме» с результатом 1:4. При счёте 1:2 гол бергамасков не был засчитан. Джан Пьеро Гасперини после игры не понимал, почему судьи приняли такое решение, и требовал объяснений.