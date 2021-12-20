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Чемпионат Италии. Серия А

Райола назвал клубы, в которые может перейти де Лихт

20 Декабря 2021 • 11:34 Комментировать

Авторитетный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы голландского защитника «Ювентуса» Маттайса де Лихта, высказался насчет будущего своего клиента.

«Думаю, все понимают, на какие клубы стоит обратить внимание Маттайсу, чтобы сделать следующий шаг. Нам нужно дождаться лета.

Трансфер в АПЛ? Могу сказать, что в число претендентов входят «ПСЖ», «Реал» и «Барселона», - приводятся слова агента в твиттер-аккаунте Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 22-летний защитник не может договориться о новом контракте со «старой синьорой». Его действующий трудовой договор рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Мино Райола Маттайс де Лихт
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