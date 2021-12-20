«Интер» близок к расставанию с одним из полузащитников

30-летний уругвайский хавбек Матиас Весино близок к уходу из миланского «Интера». Об этом проинформировал в своем твиттер-аккаунте журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, полузащитник может быть продан в январское трансферное окно, если по нему поступит предложение. Если сделка не состоится, Весино покинет «нерадзурри» следующим летом, когда у него истечет срок действия контракт с миланским грандом.

Ранее в СМИ ходили слухи об интересе к уругвайцу со стороны «Наполи».

Матиас защищает цвета «Интера» с августа 2017 года. В текущем розыгрыше итальянского чемпионата хавбек провел 11 поединков, забил один мяч и получил желтую карточку.