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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» близок к расставанию с одним из полузащитников

20 Декабря 2021 • 10:19 Комментировать

30-летний уругвайский хавбек Матиас Весино близок к уходу из миланского «Интера». Об этом проинформировал в своем твиттер-аккаунте журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, полузащитник может быть продан в январское трансферное окно, если по нему поступит предложение. Если сделка не состоится, Весино покинет «нерадзурри» следующим летом, когда у него истечет срок действия контракт с миланским грандом.

Ранее в СМИ ходили слухи об интересе к уругвайцу со стороны «Наполи».

Матиас защищает цвета «Интера» с августа 2017 года. В текущем розыгрыше итальянского чемпионата хавбек провел 11 поединков, забил один мяч и получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Матиас Весино
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