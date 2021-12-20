Гендиректор «Интера»: «Думал, Индзаги будет сложнее в новой команде»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта дал обширное интервью, в котором рассказал о масштабной перестройке команды прошедшим летом. Чиновник признался, что ожидал гораздо более трудного сезона после подобной встряски, поэтому был приятно удивлен результатами на внутренней и международной аренах.

«Думал, что Симону Индзаги будет сложнее на новом месте работы. На деле же оказалось, что он отлично справился. Удивительно, но нам удалось удержать баланс несмотря на уход лидеров команды и наставника, который привел нас к чемпионству», - поделился Маротта в разговоре с RaiSport.

Уточним, что на данный момент «Интер» выбрался на первую строчку в турнирной таблице Серии А, выдав длительную серию без поражений.