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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Эриксена: «Кристиану запрещено играть только в Италии»

19 Декабря 2021 • 22:45 Комментировать

В пятницу, 17 декабря, полузащитник Кристиан Эриксен расторгнул контракт с «Интером» - футболисту нельзя выступать в Серии А с кардиостимулятором, установленном после того самого инцидента на чемпионате Европы.

Но, датчанин не собирается опускать руки. Его агент Мартин Скутс подтвердил намерения игрока продолжать выступать на высоком уровне, а также поделился деталями переговоров с другими клубами.

«По регламенту Эриксену запрещено играть только в Италии. Это единственная страна, где действуют подобные ограничения, даже нельзя тренироваться. Поделюсь инсайдом, что я уже нахожусь на связи с четырьмя командах. Да, среди них есть и представители Дании», - цитирует агента Ekstra Bladet.  

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Кристиан Эриксен
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