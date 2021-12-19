Агент Эриксена: «Кристиану запрещено играть только в Италии»

В пятницу, 17 декабря, полузащитник Кристиан Эриксен расторгнул контракт с «Интером» - футболисту нельзя выступать в Серии А с кардиостимулятором, установленном после того самого инцидента на чемпионате Европы.

Но, датчанин не собирается опускать руки. Его агент Мартин Скутс подтвердил намерения игрока продолжать выступать на высоком уровне, а также поделился деталями переговоров с другими клубами.

«По регламенту Эриксену запрещено играть только в Италии. Это единственная страна, где действуют подобные ограничения, даже нельзя тренироваться. Поделюсь инсайдом, что я уже нахожусь на связи с четырьмя командах. Да, среди них есть и представители Дании», - цитирует агента Ekstra Bladet.