Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Влахович повторил достижение звёздного Роналду

19 Декабря 2021 • 16:45 Комментировать
Фиорентина
2:2
Сассуоло
окончен

Находящийся на карандаше ведущих клубов Европы нападающий «Фиорентины» Душан Влахович продолжает исправно забивать. В воскресенье сербский футболист расписался в воротах «Сассуоло». Этот гол стал для Влаховича 33-м в Серии А, если брать 2021 календарный год.

За последние 60 лет только один футболист достигал такой отметки по голам в Серии А в рамках одного года. Это был Криштиану Роналду, который в 2020 году тоже забил 33 раза.

Чтобы превзойти звёздного португальского форварда, ныне выступающего за «Манчестер Юнайтед», Душану Влаховичу нужно забить в поединке против «Вероны». Он пройдёт в среду, 22 декабря.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Криштиану Роналду Душан Влахович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Фиорентина 2:2 Сассуоло 1.85 3.80 4.05
Идет 90 минута Специя 1:1 Эмполи 2.40 3.55 2.85
19.12  20:00 Торино ... Верона 2.25 3.35 3.25
19.12  20:00 Сампдория ... Венеция 1.80 3.75 4.35
19.12  22:45 Милан ... Наполи 2.33 3.40 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Декабря
18:44 · Россия. Премьер-лига
Кокорин и Мамаев так и не вернулись на топ-уровень после тюрьмы: Что с ними будет дальше
18:32 · Италия. Серия А
«Он готов к следующему шагу»: Райола намекнул на уход де Лихта из «Ювентуса» 1
16:45 · Италия. Серия А
​Влахович повторил достижение звёздного Роналду
16:40 · Италия. Серия А
«Фиорентина» отыграла два мяча в поединке против «Сассуоло»
14:21 · Италия. Серия А
​Пеллегрини травмировался в субботнем матче «Ювентуса»
13:36 · Италия. Серия А
​Кокорин не попал в основу «Фиорентины» на воскресный матч
12:43 · Италия. Серия А
​Кафу назвал фаворита в борьбе за Скудетто 1
11:41 · Италия. Серия А
​У «Интера» и Перишича разные позиции по зарплате 1
10:59 · Англия. Премьер-лига
​«Лидс» хочет купить хавбека «Ювентуса» 1 слухи
10:41 · Италия. Серия А
Леау в шаге от продления контракта с «Миланом»
10:34 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг может провести остаток сезона в топ-клубе Серии А
10:06 · Англия. Премьер-лига
Конте хочет переманить в «Тоттенхэм» полузащитника «Интера»
09:15 · Италия. Серия А
​«Кальяри» после 0:4: «Простите»
00:40 · Италия. Серия А
«Удинезе» устроил «Кальяри» разгром
18 Декабря
22:52 · Италия. Серия А
​Аллегри: «Ювентус» претендует на четвёртое место»
Все новости
Рекомендуем