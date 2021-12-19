​Влахович повторил достижение звёздного Роналду

Находящийся на карандаше ведущих клубов Европы нападающий «Фиорентины» Душан Влахович продолжает исправно забивать. В воскресенье сербский футболист расписался в воротах «Сассуоло». Этот гол стал для Влаховича 33-м в Серии А, если брать 2021 календарный год.

За последние 60 лет только один футболист достигал такой отметки по голам в Серии А в рамках одного года. Это был Криштиану Роналду, который в 2020 году тоже забил 33 раза.

Чтобы превзойти звёздного португальского форварда, ныне выступающего за «Манчестер Юнайтед», Душану Влаховичу нужно забить в поединке против «Вероны». Он пройдёт в среду, 22 декабря.