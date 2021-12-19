​Кокорин не попал в основу «Фиорентины» на воскресный матч

В воскресенье «Фиорентина» проведёт предпоследний матч в 2021 календарном году. «Фиалки» будут принимать на своём поле «Сассуоло».

Российский нападающий Александр Кокорин, как и следовало ожидать, снова не попал в основной состав команды. Кокорин начнёт игру на скамейке для запасных.

На неделе Александр Кокорин провёл 76 минут в кубковой игре против «Беневенто», но результативным действием не отметился.

В Серии А Кокорин в последний раз выходил на поле 30 ноября в матче против «Сассуоло». Тогда россиянин появился на поле в концовке.

Следить за матчем «Фиорентина» - «Сассуоло» можно будет в текстовой трансляции.