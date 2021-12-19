​У «Интера» и Перишича разные позиции по зарплате

Будущее Ивана Перишича остаётся туманным. Контракт 32-летнего хорватского полузащитника с «Интером» рассчитан до конца сезона 2021/2022, и стороны ещё не договорились о его пролонгации.

Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Николо Скира, в январе должна состояться встреча между представителями «Интера» и представителями Перишича. Инсайдеру известно, что «нерадзурри» готовы предложить хорвату контракт ещё на три сезона с зарплатой в 4 миллиона евро в год. Перишич при этом хочет зарабатывать 5 миллионов евро за сезон и бонусы.

В сезоне 2021/2022 Иван Перишич забил 4 гола и отдал 2 голевых паса в 22 матчах за «Интер» во всех турнирах.