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Чемпионат Италии. Серия А

Леау в шаге от продления контракта с «Миланом»

19 Декабря 2021 • 10:41 Комментировать

Нападающий Рафаэл Леау и руководство «Милана» близки к договоренности по новому трудовому соглашению, информирует посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

Журналист утверждает, что переговорный процесс между сторонами находится на финальной стадии. В скором времени 22-летний футболист должен поставить подпись под контрактом, рассчитанным до лета 2026 года. Срок действующего соглашения истекает в 2024 году.

Цвета «россонери» португальский форвард защищает с 2019 года. В нынешнем сезоне итальянского чемпионата Рафаэл сыграл 15 матчей, записав себе в актив четыре гола и одну результативную передачу.

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Милан Рафаэл Леау
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