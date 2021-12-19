​«Кальяри» после 0:4: «Простите»

«Кальяри» провалил субботний матч чемпионата Италии, уступив на своём поле «Удинезе» с результатом 0:4. После завершения игры на страничке «Кальяри» в «Твиттере» была сделана публикация со всего лишь одним словом: «Простите».

На текущий момент «Кальяри» располагается на предпоследней позиции в турнирной таблице Серии А, набрав всего 10 очков в 18 прошедших турах чемпионата.

Следующий мат Серии А «Кальяри» проведёт уже в ближайший вторник, 21 декабря. Соперником «красно-синих» будет «Ювентус». Игра в Турине стартует в 22:45 по московскому времени.