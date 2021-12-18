Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Пиоли: «Выиграть чемпионат в декабре нереально»

18 Декабря 2021 • 21:53 Комментировать

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий перед домашним матчем чемпионата Италии против «Наполи».

«Мы хорошо проводим первую часть сезона, осталось две игры. Я хочу превзойти наш прошлогодний результат, когда мы набрали 43 очка в первом круге (сейчас у «Милана» 39 баллов – прим.). Завтра мы сыграем против сильной команды и сильного тренера, нам нужно действовать на высоком уровне.

В прошлом сезоне мы долго лидировали. Но мы помним, чем всё закончилось. Выиграть чемпионат в декабре нереально. В первый наш сезон мы набрали 66 очков, во второй – 79. Теперь хотим набрать ещё больше, особенно во второй части чемпионата», - сказал Пиоли на пресс-конференции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Аталанта 1:4 Рома 1.73 4.30 4.20
окончен Болонья 0:2 Ювентус 4.05 3.80 1.85
Идет 7 минута Кальяри 0:1 Удинезе 3.00 3.30 2.40
19.12  14:30 Фиорентина ... Сассуоло 1.85 3.80 4.05
19.12  17:00 Специя ... Эмполи 2.40 3.55 2.85
19.12  20:00 Торино ... Верона 2.25 3.35 3.25
19.12  20:00 Сампдория ... Венеция 1.80 3.75 4.35
19.12  22:45 Милан ... Наполи 2.33 3.40 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Декабря
22:52 · Италия. Серия А
​Аллегри: «Ювентус» претендует на четвёртое место»
22:34 · Италия. Серия А
Де Лихт рассказал, что иногда его злит на поле
22:24 · Англия. Премьер-лига
​Давинсон Санчес может сменить «Тоттенхэм» на «Наполи» слухи
22:17 · Англия. Премьер-лига
​Лишённый капитанской повязки Обамеянг может уйти из «Арсенала» в топ-клуб Серии А слухи
22:00 · Италия. Серия А
Голы Мораты и Куадрадо позволили «Ювентусу» переиграть «Болонью» 3
21:53 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Выиграть чемпионат в декабре нереально»
21:49 · Италия. Серия А
Как «Рома» громила «Аталанту» - видео видео
21:12 · Италия. Серия А
​Игрока «Наполи» ограбили перед выездом на матч
20:58 · Италия. Серия А
​Дзаньоло рассказал, о чём просил команду Моуринью
19:54 · Италия. Серия А
​«Требую объяснений»: Гасперини выразил недовольство судейством после 1:4 3
19:48 · Италия. Серия А
​Моуринью: А теперь скажите, что «Рома» не обыгрывает топ-команды Серии А
19:33 · Италия. Серия А
​«Болонья» - «Ювентус» - 0:2 (завершён) 1
19:06 · Италия. Серия А
​Перед матчем «Болонья» - «Ювентус» поле окутал густой туман (фото) фото
18:56 · Италия. Серия А
«Аталанта» умудрилась разгромно проиграть «Роме» 1
18:51 · Италия. Серия А
​«Аталанта» повторила достижение «Интера», которое в Италии никому не покорялось 71 год
Все новости
Рекомендуем