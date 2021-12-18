​Пиоли: «Выиграть чемпионат в декабре нереально»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий перед домашним матчем чемпионата Италии против «Наполи».

«Мы хорошо проводим первую часть сезона, осталось две игры. Я хочу превзойти наш прошлогодний результат, когда мы набрали 43 очка в первом круге (сейчас у «Милана» 39 баллов – прим.). Завтра мы сыграем против сильной команды и сильного тренера, нам нужно действовать на высоком уровне.

В прошлом сезоне мы долго лидировали. Но мы помним, чем всё закончилось. Выиграть чемпионат в декабре нереально. В первый наш сезон мы набрали 66 очков, во второй – 79. Теперь хотим набрать ещё больше, особенно во второй части чемпионата», - сказал Пиоли на пресс-конференции.