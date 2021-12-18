Итальянский журналист обрушился с критикой на Кокорина

В Италии не устают критиковать руководство «Фиорентины» за приобретение российского нападающего Александра Кокорина. Своим мнение по этому поводу поделился журналист Лука Каламаи.

«Сколько этот футболист не выходил в основе? Больше года? Что он делает в команде? Он абсолютно не причастен к успехам клуба. Зачем покупать футболиста, который показывает такой уровень? Даже не знаю, что его ждет дальше. Думаю, он и в России уже никому не нужен», - передает слова журналиста Radio Bruno.

В этом сезоне Серии А Кокорин принял участие лишь в четырех встречах.

После 17 туров флорентийский коллектив занимает пятое место в таблице чемпионата Италии.