«Интер» посредством своего официального сайта объявил о расторжении контракта с Кристианом Эриксеном. Клуб и футболист пришли к обоюдному согласию в этом вопросе.

«Интер» пожелал Кристиану Эриксену всего наилучшего в будущем.

«Сегодня пути «Интера» и Кристиана Эриксена расходятся, но прочная связь останется. Лучшие моменты, голы и победы, объятия фанатов при праздновании Скудетто - всё это останется в истории «нерадзурри», - говорится в заявлении.

Напомним, что летом в матче за сборную Дании на Евро-2020 Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца. Врачи спасли датчанина, и вскоре он перенёс операцию по имплантации дефибриллятора. Эриксен уже начал заниматься спортом, но говорить о его возвращении в футбол преждевременно. Тем более что не во всех странах разрешено играть с имплантированным дефибриллятором.