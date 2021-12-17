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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» готов объявить об уходе Эриксена

17 Декабря 2021 • 09:34 Комментировать

В ближайшие часы будет объявлено об уходе датского хавбека Кристиана Эриксена из миланского «Интера», об этом сообщил посредством твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо.

Журналист рапортует, что клуб договорился с игроком о досрочном завершении сотрудничества. Футболисту не разрешают выступать в итальянском чемпионате из-за установленного кардиовертера-дефибриллятора.

В настоящее время Кристиан поддерживает форму у себя на родине. Он тренируется с командой «Оденсе».

Одним из вероятных вариантов продолжения карьеры 29-летнего Эриксена называется амстердамский «Аякс».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Кристиан Эриксен
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