«Интер» готов объявить об уходе Эриксена

В ближайшие часы будет объявлено об уходе датского хавбека Кристиана Эриксена из миланского «Интера», об этом сообщил посредством твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо.

Журналист рапортует, что клуб договорился с игроком о досрочном завершении сотрудничества. Футболисту не разрешают выступать в итальянском чемпионате из-за установленного кардиовертера-дефибриллятора.

В настоящее время Кристиан поддерживает форму у себя на родине. Он тренируется с командой «Оденсе».

Одним из вероятных вариантов продолжения карьеры 29-летнего Эриксена называется амстердамский «Аякс».