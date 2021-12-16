​«Салернитана» просит оставить клуб в Серии А

«Салернитана» до сих пор не нашла новых владельцев. Если этого не произойдёт до конца календарного года, клуб могут исключить из Серии А. Формально «Салернитаной» сейчас владеет слепой траст, в который клуб был передан Клаудио Лотито перед стартом сезона. Это произошло из-за конфликта интересов – Лотито также владеет «Лацио».

Как сообщает Football Italia, «Салернитана» сделала заявление, в котором просит Федерацию футбола Италии не исключать клуб из Серии А и снова отложить дедлайн передачи клуба новому владельцу. В клубе сообщают, что до сих пор не поступало предложений, соответствующих хотя бы минимальным требованиям.