​Манолас уходит из «Наполи» и возвращается в Грецию

Защитник Костас Манолас уходит из «Наполи» и возвращается в родную Грецию. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Никос Коцис, несколько часов назад 30-летний футболист прошёл медицинское обследование для трансфера в «Олимпиакос». О сделке должно быть объявлено в ближайшие часы.

Костас Манолас уже выступал за «Олимпиакос» в период с 2012 по 2014 год. После этого футболист отправился в Италию, где играл сначала за «Рому», а затем и за «Наполи».

В сезоне 2021/2022 Костас Манолас провёл за «Наполи» 7 матчей во всех турнирах. При этом стоит отметить, что ряд игр он пропустил из-за травм.