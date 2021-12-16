Де Росси: «Моуринью сможет вернуть «Рому» на вершину»

Легендарный футболист «Ромы» Даниэле де России высказался о наставнике столичной команды Жозе Моуринью.

«Я жду возвращения команды на вершину в Серии А. Верю в Моуринью, у него все получится. Мне бы очень хотелось поиграть под руководством такого наставника. Жозе находится на одном уровне с Гвардиолой и Клоппом. Победы приходят к тем, кто к ним стремится. Это определенно про Моуринью», - передает слова де Росси Calciomercato.

Под руководством португальского специалиста римская команда набрала 28 баллов после 17 туров и располагается на шестом месте в таблице чемпионата Италии.