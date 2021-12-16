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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» нашла усиление в «Интере»

16 Декабря 2021 • 08:24 Комментировать

Каталонская «Барселона» продолжает планировать зимнюю трансферную кампанию. Одним из приоритетных вариантов «сине-гранатовых» является подписание испанского вингера Феррана Торреса из «Манчестер Сити». Однако сделку не получается согласовать из-за разногласий по сумме трансфера.

В связи с этим каталонцы могут подписать другого игрока на эту позицию. Как сообщает AS, в поле зрения клуба попал чилиец Алексис Санчес, который ранее уже выступал на «Камп Ноу». Нападающий играл за «Барсу» с 2011 по 2014 год.

В настоящий момент Алексис является футболистом миланского «Интера». Контракт 32-летнего игрока рассчитан до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Алексис Санчес
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