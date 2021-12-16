«Барселона» нашла усиление в «Интере»

Каталонская «Барселона» продолжает планировать зимнюю трансферную кампанию. Одним из приоритетных вариантов «сине-гранатовых» является подписание испанского вингера Феррана Торреса из «Манчестер Сити». Однако сделку не получается согласовать из-за разногласий по сумме трансфера.

В связи с этим каталонцы могут подписать другого игрока на эту позицию. Как сообщает AS, в поле зрения клуба попал чилиец Алексис Санчес, который ранее уже выступал на «Камп Ноу». Нападающий играл за «Барсу» с 2011 по 2014 год.

В настоящий момент Алексис является футболистом миланского «Интера». Контракт 32-летнего игрока рассчитан до лета 2023 года.