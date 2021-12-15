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Чемпионат Италии. Серия А

Лука Тони назвал причину плохих выступлений «Ювентуса»

15 Декабря 2021 • 21:17 Комментировать

Бывший футболист сборной Италии Лука Тони прокомментировал неудачный старт сезона в исполнении «Ювентуса». Экс-игрок считает, что проблема кроется не в плохой работе тренерского штаба, а в отсутствии исполнителей высокого уровня.

В частности, Тони посетовал на уход Криштиану Роналду, который до этого являлся настоящим лидером коллектива и не стеснялся брать на себя ответственность за результат.

«Не хватает Криштиану, даже не знаю, стоит ли искать какие-то другие объяснения. Он забивал много важных голов, а на его место не приобрели достойную замену. Никто не смог компенсировать его отсутствие, команда словно не прогрессирует», - приводит слова итальянца Gazzetta dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Лука Тони
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