«Лацио» предложит новый контракт Сарри

В римском «Лацио» заинтересованы в пролонгации сотрудничества с главным тренером команды Маурицио Сарри. Об этом в разговоре с журналистами поведал президент столичного клуба Клаудио Лотито.

«Мы пообщались с главным тренером. Это человек, который умеет менять футбол. Маурицио имеет огромную страсть к этой игре, он живет ею. Сарри – надежный наставник, поэтому я дал распоряжение продлить с ним контракт на два сезона», - передает слова руководителя Rai Sport.

Напомним, что сотрудничество между сторонами началось летом 2021 года. Срок действующего контракта рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

По итогам 17 туров чемпионата Италии римляне занимают девятое место в таблице.