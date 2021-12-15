Эриксен близок к уходу из «Интера»

Датский хавбек Кристиан Эриксен досрочно завершит сотрудничество с миланским «Интером». Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Фабрицио Романо, стороны приняли это решение по обоюдному согласию.

Причиной стали проблемы полузащитника с сердцем. Кристиану установили кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещается выступать в итальянском чемпионате.

Эриксен может продолжить карьеру у себя на родине или в Голландии, где более лояльны к его проблеме.

В прошлом сезоне 29-летний футболист поучаствовал в 26 поединках Серии А и отметился тремя забитыми мячами.