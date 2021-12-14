​Дибала рассказал, что попросит у Деда Мороза

Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала ответил на вопрос, что бы он попросил у Деда Мороза.

«Список желаний всегда длинный. Есть много вещей, которые можно попросить. На футбольном уровне я бы попросил трофей Лиги чемпионов для «Ювентуса».

В следующем году пройдёт чемпионат мира, выиграть его со сборной Аргентины было бы чем-то экстраординарным. Мечтать можно бесплатно, так что если Дед Мороз принесёт нам эти подарки, мы будем счастливы», - рассказал Дибала CalcioMercato.

В сезоне 2021/2022 Пауло Дибала провёл за «Ювентус» 17 матчей. В них аргентинец забил 8 голов и отдал 4 результативных паса.