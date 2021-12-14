​Моуринью пообещал подарить куртку фанату, перенесшему остановку сердца на матче

Во время понедельничного матча Серии А между «Ромой» и «Специей» 23-летний фанат римского клуба перенёс остановку сердца. Его реанимировали посредством дефибриллятора, после чего госпитализировали. Новость о случившемся быстро распространилась по «Олимпико», и фанаты прекратили петь.

По поводу ситуации высказался и главный тренер «волков» Жозе Моуринью.

«Я узнал о случившемся только после матча. Если этот фанат назовёт мне свой адрес, я пришлю ему свою куртку. Чтобы в следующий раз, когда он придёт на стадион в такой холод, на нём была моя куртка», - слова Моуринью приводит Football Italia.