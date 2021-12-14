Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» не накажут в рамках дела с экзаменом Суареса

14 Декабря 2021 • 16:40 Комментировать

Прокуратура Федерации футбола Италии закрыла первую часть расследования по делу Луиса Суареса. Полтора года назад уругвайский форвард мог перейти в «Ювентус», но ему нужно было сдать экзамен по итальянскому языку для получения гражданства. Сообщалось, что Суарес заранее получил ответы на экзаменационные вопросы.

Расследование не выявило доказательств противоправных действий со стороны «Ювентуса», поэтому клуб, по крайней мере, пока что, не столкнётся с санкциями. При этом профессора из университета Перуджи остаются под следствием, и прокуратура Федерации футбола Италии ещё может получить дополнительные документы по этому делу. Если они как-то будут затрагивать «Ювентус», решение может быть пересмотрено.  


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Луис Суарес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Декабря
17:44 · Италия. Серия А
​Моуринью пообещал подарить куртку фанату, перенесшему остановку сердца на матче
17:33 · Италия. Кубок
​Журналист из Италии: Если Кокорин выйдет вместо Влаховича, выключу телевизор
16:46 · Италия. Серия А
​Моуринью: «Мы будто команда убийц»
16:40 · Италия. Серия А
​«Ювентус» не накажут в рамках дела с экзаменом Суареса
14:59 · Англия. Премьер-лига
​Конте хочет видеть Инсинье в «Тоттенхэме» уже зимой 1 слухи
11:10 · Италия. Серия А
«Фиорентина» резко взвинтила цену на Влаховича 1
10:23 · Италия. Серия А
​Сарри отменил тренировку, чтобы поговорить с игроками
09:45 · Италия. Серия А
​На матче «Ромы» у фаната остановилось сердце – его реанимировали
09:40 · Италия. Серия А
«Интер» готов продлить контракт с Хандановичем
09:01 · Италия. Серия А
​Конте: «Меня просили вернуть «Интеру» титул, и у нас получилось»
08:43 · Италия. Серия А
​Моуринью прокомментировал победу над «Специей»
08:37 · Италия. Серия А
​Вице-президент «Ювентуса» встретился с агентом Холанна 1
00:49 · Италия. Серия А
Угловые удары позволили «Роме» обыграть «Специю» 3
00:41 · Англия. Премьер-лига
В услугах Ориги заинтересован ещё один представитель Серии А слухи
13 Декабря
22:15 · Италия. Серия А
​«Рома» - «Специя» - 2:0 (закончен)
Все новости
Рекомендуем
Add this code before the tag: