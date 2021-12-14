​«Ювентус» не накажут в рамках дела с экзаменом Суареса

Прокуратура Федерации футбола Италии закрыла первую часть расследования по делу Луиса Суареса. Полтора года назад уругвайский форвард мог перейти в «Ювентус», но ему нужно было сдать экзамен по итальянскому языку для получения гражданства. Сообщалось, что Суарес заранее получил ответы на экзаменационные вопросы.

Расследование не выявило доказательств противоправных действий со стороны «Ювентуса», поэтому клуб, по крайней мере, пока что, не столкнётся с санкциями. При этом профессора из университета Перуджи остаются под следствием, и прокуратура Федерации футбола Италии ещё может получить дополнительные документы по этому делу. Если они как-то будут затрагивать «Ювентус», решение может быть пересмотрено.